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Галактионов объяснил, за счет чего сборной России удалось разгромить Белоруссию

Национальная команда забила 6 мячей.
21 сентября 2022 20:11
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 21 сентября, молодежная сборная России крупно победила команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в Борисове и завершилась со счетом 6:1.

Главный тренер национальной команды Михаил Галактионов похвалил своих футболистов по окончании игры.

«Я думаю, что большое количество замен сыграло свою роль, потому что основной задачей было дать всем ребятам игровую практику после столь долгого перерыва, потому что сборная давно не собиралась у нас. И мы очень довольны, что все получилось и что мы добились положительного результата, показали хорошее качество игры.

Мы благодарны ребятам за то отношение, которое они продемонстрировали к игре. Они – большие молодцы!» – заявил Галактионов.

источник: «Советский спорт»
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