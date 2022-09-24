Американский боец UFC: Чимаев может стать настоящим кошмаром для Адесаньи

Американский боец ММА Брайан Келлехер оценил шансы Хамзата Чимаева на успех в среднем весе UFC.

По его словам, уроженец Чечни может победить даже действующего чемпиона, нигерийца Исраэля Адесанью.

«Кто знает, проведет ли UFC бой Адесаньи и Чимаева, потому что это будет кошмаром для Исраэля. А вот у Чимаева есть все шансы. У него есть качества, чтобы победить любого соперника», – заявил Келлехер в соцсети.

Ранее стало известно, что Чимаев едва не подрался с бразильцем Пауло Костой, который также выступает в среднем весе UFC.

К слову, накануне, 23 сентября, 28-летний чеченец намекнул на переход из полусреднего в средний дивизион.