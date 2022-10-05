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Жиру не уверен, что получит вызов в сборную Франции на ЧМ-2022

Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
05 октября 2022 22:31
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Милана» Оливье Жиру надеется поехать со сборной Франции на чемпионат мира в Катаре. По словам нападающего, он сделал все, чтоб угодить тренерскому штабу.

«Не могу быть уверенным на сто процентов. Я показал то, что должен был показать. Я сделал все возможное, чтобы попасть туда. Теперь я сосредоточен на своей игре за «Милан», – цитируют игрока французские СМИ.

В прошлом сезоне Серии А Жиру отыграл 29 матчей, забил 11 голов и отдал 4 ассиста. Он помог «Милану» выиграть чемпионат Италии. К слову, в новой компании 36-летний футболист отыграл 8 матчей и забил 4 гола.

источник: «Советский спорт»
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