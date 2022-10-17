Тибо Куртуа получил приз имени Льва Яшина

Федотов: это же по всем критериям удаление

Корреспондент «Чемпионата» сообщает: российский арбитр Игорь Федотов высказался о фоле полузащитника ЦСКА Никиты Ермакова в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с московским «Спартаком» (2:2).