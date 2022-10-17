Тибо Куртуа получил приз имени Льва Яшина

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим вратарем 2022 года. Сегодня, 17 октября, бельгийский футболист получил приз имени Льва Яшина.
Таким образом, Куртуа опередил в голосовании Яссина Буну (Марокко, «Севилья»), Алиссона (Бразилия, «Ливерпуль»), Эдерсона (Бразилия, «Манчестер Сити»), Майка Меньяна (Франция, «Милан»), Эдуара Менди (Сенегал, «Челси»), Мануэля Нойера (Германия, «Бавария»), Яна Облака (Словения, «Атлетико»), Кевина Траппа (Германия, «Айнтрахт») и Уго Льориса (Франция, «Тоттенхэм»).
Напомним, в 2022 году Куртуа помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Испании, а также Суперкубок УЕФА.
источник: «Советский спорт»