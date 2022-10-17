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«Моя детская мечта воплотилась в жизнь»: Бензема – о получении «Золотого мяча»

Французский футболист выиграл награду в 34 года.
17 октября 2022 23:41
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Реала» Карим Бензема выступил перед публикой после получения «Золотого мяча». В частности, он заявил, что гордится собой, поскольку сумел справиться с трудностями в непростое время.

Также Бензема заявил, что выиграл приз благодаря характеру. По его словам, футболистам за 30 сложно мотивировать себя на упорную работу и ежедневный труд.

«Хочу поблагодарить товарищей по клубу и сборной, а также моего замечательного президента, которого я считаю частью своей семьи и который дал мне шанс и всегда был рядом. Этот трофей индивидуальный, но благодарность коллективная», – отметил нападающий.

Кроме того, Бензема признался, что ему очень приятно выиграть «Золотой мяч» на глазах у своей мамы, которая сыграла огромную роль в его футбольной карьере.

«Моя детская мечта воплотилась в жизнь. Это сложно, но не невозможно. Я предпочитаю играть в команде, а не забивать. Этот трофей – вознаграждение за усилия.

Моя мама очень мне помогла, и я рад, что она со мной в этот вечер», – заключил 34-летний форвард, чьи слова приводят испанские СМИ.

источник: «Советский спорт»
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