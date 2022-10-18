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Хабиб назвал Бензема лучшим футболистом мира

Накануне, 17 октября, француз выиграл «Золотой мяч».
18 октября 2022 10:06
автор: Артур Гичунцев

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Карима Бензема в борьбе за «Золотой мяч».

На своей странице в соцсети россиянин выложил фотографию нападающего и написал: «Лучший игрок мира».

Напомним, 34-летний Бензема выступает за «Реал». В прошлом сезоне он помог «сливочным» выиграть Лигу чемпионов, чемпионат, а также Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Кроме того, француз стал победителем Лиги наций в составе национальной сборной. На его счету 56 матчей и 50 голов во всех турнирах.

источник: «Советский спорт»
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