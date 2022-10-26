«Мы вышли вялыми и поплатились за это» Куртуа – о поражении «Реала» в матче ЛЧ против «Лейпцига»

Накануне, 25 октября, мадридский «Реал» уступил «Лейпцигу» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:3.

Вратарь «сливочных» Тибо Куртуа выразил мнение, что испанцы потерпели поражения из-за слабой игры.

«Мы вышли немного вялыми, нам не хватало интенсивности, и «Лейпциг» заставил нас за это поплатиться. Мы не можем так начинать матчи.

Когда вы забиваете голы, вы видите, когда не хватает интенсивности. Мы проиграли много дуэлей, нам нужно было просыпаться гораздо быстрее», – заявил бельгиец пресс-службе УЕФА.

По итогам пяти туров ЛЧ «Реал» занимает 1-е место в группе F, набрав 10 очков. «Лейпциг» идет на второй позиции. В его активе 9 баллов.