«Главное – чтобы команда не опускала руки»: Попов – после увольнения из «Уфы»

Российский специалист Денис Попов высказался после увольнения из «Уфы».

«Хотел бы поблагодарить всех, начиная с генерального директора, что дал возможность поработать здесь.

Огромное спасибо футболистам и болельщикам, которые несмотря ни на что, на все ситуации вокруг клуба, приходят и поддерживают. Мы никогда не слышали слова упрека.

Ну а работу тренера, в первую очередь, оценивают сами игроки. Я сам себя оценивать не могу. Самое главное, чтобы команда не опустила руки и постаралась держаться в этой непростой ситуации», – сказал Попов клубной пресс-службе.

Напомним, специалист возглавил команду в августе 2022 года. Под его руководством «Уфа» провела 11 матчей, одержав 3 победы. Также в активе команды 3 ничьи и 5 поражений.

К слову, в данный момент клуб из Башкортостана занимает 14-е место в Первой лиге, добыв 16 очков.