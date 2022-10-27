«Ференцварош» – «Монако»: бесплатная трансляция матча Лиги Европы

Сегодня, 27 октября, «Ференцварош» сыграет с «Монако» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Будапеште и начнется в 22.00 мск.

Следить за ходом противостояния можно будет в прямом эфире «Матч ТВ» или на его официальном сайте. Трансляция – бесплатная.

Напомним, венгерский клуб выступает под руководством российского тренера Станислава Черчесова. Его команда идет на первой позиции в группе Н, набрав 9 очков.

Что касается «Монако», то красно-белые расположились на третьей строчке. В их активе 6 очков. К слову, цвета монегасков защищает полузащитник сборной России Александр Головин.