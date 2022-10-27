«Ференцварош» – «Монако»: Головин выйдет с первых минут

«Ференцварош» и «Монако» представили стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Отметим, что российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет с первых минут.
«Ференцварош»: Дибус, Уинго, Ботка, С. Ммаэ, Паска, Вечеи, Ляйдуни, Гояк, Траоре, Ммаэ, Захариассен.
«Монако»: Нюбель, Дисаси, Марипан, Бадьяшил, Вандерсон, Головин, Камара, Фофана, Энрике, Фолланд, Бен-Йеддер.
Напомним, венгерский клуб выступает под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. В случае победы его команда обеспечит себе участие в плей-офф.
К слову, матч стартует в 22.00 мск. Бесплатная трансляция здесь.
источник: «Советский спорт»