«Бетис» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места

«Бетис» обыграл «Лудогорец» (1:0) и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места.
Команда Мануэля Пеллегрини провела 5 матчей и набрала 13 очков, опередив итальянскую «Рому», которой руководит португалец Жозе Моуринью.
Соперник севильской команды по плей-офф станет известен в ходе жеребьевки.
К слову, в заключительном, 6-м туре «Бетис» сыграет дома с финским клубом ХИК.
Лига Европы. Групповой этап
5-й тур
Гол: 0:1 – 56 Фекир.
«Лудогорец»: Падт, Витрю (Групер, 84), Недялков, Вердон, Сисиньо, Каули, Петровски (Густаво, 74), Педриньо (Гонсалвес, 84), Текпетей, Рик (Делев, 74), Игор Тиаго (Тиссера, 66).
«Бетис»: Браво, Руис, Эдгар Гонсалес, Миранда (Морено, 46), Хоакин (Луис Энрике, 28), Каналес, Родригес (Ф.Лопез, 74), Акуоку (Фекир, 46), Родри, Руибаль, Виллиан Жозе (Иглесиас, 84).
Предупреждения: Акуоку (8), Сисиньо (38), Вердон (45).