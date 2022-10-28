Кроос – об игре Вальверде: Он станет футболистом мирового уровня как минимум на десять лет

Полузащитник «Реала» Тони Кроос оценил игру своего партнера по команде, уругвайского хавбека Федерико Вальверде. По его словам, 24-летний футболист добился серьезного прогресса благодаря упорной работе на тренировках и жесткой дисциплине.

Также Кроос выразил мнение, что Вальверде может войти в число лучших полузащитников мира.

«Поначалу его игра была очень неровной, но он всегда хотел совершенствоваться и завоевывать доверие тренеров. Я думаю, что он станет игроком мирового уровня для «Реала» как минимум на ближайшие десять лет», – заявил Кроос испанским СМИ.

Напомним, Вальверде выступает за первый состав «сливочных» с лета 2018 года. К выступлению в основе его привлек Зинедин Зидан, работавший главным тренером испанского гранда.

В текущем сезоне уругваец отыграл во всех турнирах 16 матчей, забил 7 голов и отдал 2 ассиста.