«Марсель» – «Тоттенхэм»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Накануне, 1 ноября, «Тоттенхэм» обыграл «Марсель» (2:1) и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Команды до последнего вели борьбу за выход в следующую стадию турнира, однако, лондонцы оказались сильнее. Все решил точный удар Пьер-Эмиль Хейбьерга в самой концовке встречи.

Телеканал «Матч ТВ» представил видеообзор самых ярких моментов игры, прошедшей во Франции.

Добавим, что «Тоттенхэм» вышел в плей-офф ЛЧ, набрав 11 очков, а «Марсель», у которого 6 баллов, вылетел из еврокубков.