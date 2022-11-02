Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье выбыл на полтора месяца из-за травмы

«Барселона» лишилась полузащитника Франка Кессье. Игрок угодил в лазарет из-за травмы двуглавой мышцы бедра.
Как сообщают испанские СМИ, футболист пропустит не менее шести недель.
Напомним, ивуарийский хавбек получил повреждение в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень (2:4) и был заменен на 67-й минуте.
Ранее сообщалось, что каталонцы хотят продать игрока в зимнее трансферное окно. В руководстве считают, что Кессье не оправдал денег, вложенных в его подписание.
источник: «Советский спорт»