Пиняев и Сычевой – в расширенном составе сборной России на ноябрьские матчи

17 ноября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Таджикистана. Встреча пройдет в Душанбе.

За две недели до вылета в таджикскую столицу тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным огласил расширенный состав команды.

Примечательно, что в список вошли полузащитник Сергей Пиняев («Крылья Советов») и нападающий Владимир Сычевой («Оренбург».

Более подробный состав выглядит так:

Вратари

Антон Шунин («Динамо», Москва), Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону).

Защитники

Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Руслан Литвинов (все – «Спартак», Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов, Виктор Мелехин (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Макарчук («Сочи»), Илья Агапов («Пари НН», Нижний Новгород), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Мингиян Бевеев («Урал», Екатеринбург).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Кривцов, Ильзат Ахметов (оба – «Краснодар), Максим Глушенков, Сергей Пиняев (оба – «Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев (оба –«Спартак», Москва), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).

Нападающие

Федор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Владимир Сычевой («Оренбург», Оренбург).