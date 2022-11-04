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Гогниев и Глушаков пропустят встречу с «Оренбургом»

Встреча состоится сегодня, 4 ноября.
Гогниев и Глушаков пропустят встречу с «Оренбургом»
04 ноября 2022 08:11
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК "Химки"

Аккурат под матч «Химки» - «Оренбург» 16-го тура чемпионата России, который состоится сегодня в 19.00 мск на домашнем стадионе подмосковной команды, КДК РФС вынесла решение по «делу Гогниева».

Главный тренер химчан дисквалифицирован на три игры за неспортивное поведение во время матча 15-го тура с «Динамо». Также Спартак Гогниев оштрафован на 200 тысяч рублей - в такую сумму оценили споры коуча «Химок» с главным судьей встречи и активное использование наставником подмосковной команды нецензурных выражений.

Напомним, что на «ВТБ Арене» «Химки» уступили «Динамо» со счетом 1:6 и уже во время первого тайма наставник «красно-черных» начал серьезно эмоционировать - на 35-ой минуте встречи он заменил Дениса Глушакова, сопроводив его уход криками «Домой!» и отборными «французскими» выражениями. Затем Гогниев вступил в спор с главным арбитром матча Яном Бобровским, который показал тренеру вторую желтую карточку и удалил. Но на этом Спартак Артурович не успокоился и уже в подтрибунке обматерил комментатора встречи. Второй тайм главный тренер подмосковного клуба досматривал на трибунах, но и там вел себя, скажем так, нестандартно.

Так что заседание КДК РФС после такого спектакля было неизбежно. Гогниев прибыл на рассмотрение своего «дела» в спокойном расположении духа, но вместе с юристом. С некоторыми обвинениями в свой адрес главный тренер «Химок» не согласился - Гогниев отрицал, что оскорблял судей в перерыве. Но на заседании по видеосвязи выступил главный арбитр матча Ян Бобровский, который подробно указал Спартаку Артуровичу, где и что именно он сказал судьям. А вот со своим неспортивным поведением Гогниев согласился, но объяснил свой срыв «сложным положением клуба». На что председатель контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц резонно заметил, что подобные истории с бывшим тренером «Алании» уже случались: не далее как в прошлом году специалиста уже дисквалифицировали на восемь матчей за драку во время встречи его клуба с «Томью». Да и штрафов за нецензурную лексику у Гогниева за карьеру и футболиста, и тренера тоже больше одного.

Сразу после вынесения решения по эмоциональному Гогниеву с комментариями поспешил выступить бывший член наблюдательного совета «Химок», а ныне депутат Роман Тюрешков, который заявил:

- Руководству клуба стоит задуматься над увольнением Гогниева, если серия поражений команды в матче с «Оренбургом» продолжится. Это мое мнение. В руководстве пусть решают сами.

В руководстве, конечно, решат. Менять тренеров быстрее, чем в «Спартаке» Федуна они уже научились. Только что это даст на фоне того бардака, что творится в «Химках»? Очередное посещение стадиона батюшкой или нетривиальное обращение с цитатами из великих от официального аккаунта «Химок»? Это уже клуб проходил - не помогло. Может, пора попробовать футбол? «Химки» не выигрывают уже 15 матчей подряд, и, кстати, из них было только три ничьи. После ухода Юрана команда явно посыпалась, кроме того у клуба начались серьезные финансовые проблемы. И очередной скандал вряд ли поможет со всем этим разобраться. Так что если завтра команда снова проиграет, то не только из-за тренера Гогниева, который пришел всего два месяца назад. Можно ли за это время выстроить что-то нормальное, да еще и под предводительством такого специфического специалиста, как Спартак Артурович - вряд ли руководители «Химок» не понимали, кого приглашают. В общем, что теперь на тренера пенять?..

Так что преамбула у сегодняшнего матча, можно сказать, что трагическая. В соперниках у «Химок» сильный «Оренбург», который уже полтора месяца как на кураже - команда не проигрывает последние три матча подряд и стремится к первой шестерке в турнирной таблице. А в активе у подмосковной команды - дисквалифицированный тренер, потеря одного из лучших игроков - ветеран Глушаков не выйдет на поле. Как говорят - травма, а там кто его знает, что творится за кулисам «Химок», и тотальная психологическая дестабилизация. У многострадального подмосковного клуба сегодня либо появится шанс выбраться из зоны прямого вылета, либо команда опустится в подвал турнирной таблицы. Но, как мы знаем, за самой темной ночью всегда приходит рассвет. Может, «Химкам» пора очиститься Первой лигой?

источник: «Советский спорт»
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