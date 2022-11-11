«Матч будет непростым». Кечинов – об игре «Спартака» с «Локомотивом»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов дал комментарий перед матчем бывшей команды с московским «Локомотивом».

«Матч точно будет непростым, потому что «Локомотиву» деваться некуда – команда в тяжелой ситуации, так что настрой у них будет сумасшедший. Ну а если брать чисто футбольные показатели – состав, игра – то я считаю, что в этом «Спартак» сильнее», – цитирует Кечинова «Евро-Футбол».

Напомним, «Локомотив» и «Спартак» сыграют в 17-м туре РПЛ. Встреча состоится 12 ноября и начнется в 19.30 мск.

В нынешнем сезоне чемпионата России красно-белые занимают 2-е место, набрав 33 очка. В активе красно-зеленых – 13 очков и 14-я позиция.