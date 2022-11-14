«Я могу его понять»: в «Интере» поддержали Роналду после скандального интервью о «Манчестер Юнайтед»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал последние события вокруг Криштиану Роналду.

По ходу нынешнего сезона форвард потерял место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед», а накануне он дал интервью британским СМИ, в ходе которого обвинили клуб в предательстве, а также подчеркнул, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Великим чемпионам тяжело мириться с тем, что они приближаются к завершению карьеры. С человеческой точки зрения я могу его понять. С другой стороны, есть корпоративная этика, которую нужно уважать», – заявил Маротта итальянским СМИ.

Ранее сообщалось, что «МЮ» оштрафует Роналду на 1 млн фунтов, а таже выставит его на трансфер.