Таджикистан – Россия: итоги первого тайма

Завершился первый тайм товарищеского матча между сборными Таджикистана и России.

Команды покинули поле, так и не открыв счет. За 45 минут подопечные Валерия Карпина нанесли 4 удара в створ ворот, подали 3 угловых и владели мячом 63% игрового времени.

Таджикская сборная не нанесла ни одного удара в створ ворот, подала 2 угловых и владела мячом 37% игрового времени.

К слову, российская сборная опередила соперника и по количеству нарушений (9). Таджикские футболисты сфолили 3 раза.