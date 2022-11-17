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Таджикистан – Россия: итоги первого тайма

Встреча проходит в Душанбе.
17 ноября 2022 18:55
автор: Артур Гичунцев

Завершился первый тайм товарищеского матча между сборными Таджикистана и России.

Команды покинули поле, так и не открыв счет. За 45 минут подопечные Валерия Карпина нанесли 4 удара в створ ворот, подали 3 угловых и владели мячом 63% игрового времени.

Таджикская сборная не нанесла ни одного удара в створ ворот, подала 2 угловых и владела мячом 37% игрового времени.

К слову, российская сборная опередила соперника и по количеству нарушений (9). Таджикские футболисты сфолили 3 раза.

источник: «Советский спорт»
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