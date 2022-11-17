Быстров – о матче сборной России с Таджикистаном: Ничего страшного не произошло

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче сборных России и Таджикистана.

Напомним, встреча прошла в Душанбе и завершилась со счетом 0:0.

«Ничего страшного не произошло: этот матч, прежде всего, нужен для тренерского штаба, чтобы посмотреть новичков, на что они способны и в каких они кондициях. Чтобы было понимание, на кого в дальнейшем мы можем рассчитывать и кто будет готов представлять нашу сборную», – написал Быстров в соцсети.

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 20 ноября: в этот день им предстоит сыграть на выезде со сборной Узбекистана.