ЦСКА получил предложение о продаже Гайча в «Индепендьенте»

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч может покинуть московский клуб. Как сообщил журналист Сесар Луис Мерло, игрока хочет приобрести «Индепендьенте».

По его данным, аргентинцы уже сделали предложение красно-синим: они хотят арендовать футболиста с опцией выкупа 50% прав на него.

23-летний Гайч перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» за 8,5 млн евро. В нынешнем сезоне форвард отыграл 11 матчей и набрал 4 (2+2) по системе «гол+пас».

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