Фернандеш – о конфликте Роналду с «МЮ»: Мне не нужно выбирать чью-либо сторону

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал уход Криштиану Роналду из английского клуба.

Ранее сообщалось, что Фернандеш был в числе тех футболистов, которые призвали руководство выгнать нападающего за скандальное интервью.

«Мне не нужно выбирать чью-либо сторону. Для меня большая честь выступать с ним за национальную команду, так же как было честью играть за один клуб.

Я никогда не скрывал, что следил за его карьерой, и он всегда был одним из моих кумиров. Но ничто не вечно. Сейчас он принял такое решение, и мы должны его уважать. Только мы, игроки, знаем, что будет лучше для нас и наших семей», – цитируют Фернандеша португальские СМИ.

Напомним, «МЮ» расторг контракт с Роналду из-за скандального интервью, которое он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. В ходе беседы футболист раскритиковал клуб, а также заявил об отсутствии уважения к главному тренеру команду Эрику тен Хагу.