Кечинов оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о выступлении красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля.

– Какую оценку поставили бы Абаскалю за проделанную работу?

– Четыре с плюсом.

– До пятерки не хватает чемпионства?

– Будем ждать конца сезона, а там посмотрим. Если он будет заслуживать, то, конечно, поставим ему «пять», – сказал Кечинов для «РБ-Спорт».

Напомним, испанец возглавил команду минувшим летом и вывел ее в плей-офф Кубка России с первого места. В РПЛ москвичи идут на 2-й позиции, уступая лидирующему «Зениту» 6 очков.