Романо огласил сумму трансфера Нкунку в «Челси»

Футболист сборной Франции Кристофер Нкунку продолжит карьеру в «Челси». Лондонский клуб согласовал его переход с руководством «Лейпцига». Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, защитник отправится на «Стэмфорд Бридж» летом 2024 года, а сумма трансфера составит 53 млн фунтов.
Напомним, в эти дни 25-летний игрок выступает за национальную сборную на ЧМ-2022. Сегодня, 18 декабря, его команда сыграет в финале с Аргентиной. Встреча начнется в 18.00 мск.
источник: «Советский спорт»