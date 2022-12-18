Тотти сделал выбор между Месси и Марадоной

Бывший футболист сборной Италии Франческо Тотти, выбирая между Лионелем Месси и Диего Марадоной, отдал предпочтение последнему.

«Лео – лучший в мире, но он на пару ступенек ниже Марадоны. Диего уникален. Для меня он олицетворение футбола», – заявил Тотти итальянским СМИ.

Напомним, Диего Марадона помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира в 1986 году. Через 10 лет ему вручили почетный «Золотой мяч», поскольку ранее эту награду получали только европейцы.

К слову, Марадона является одним из лучшим игроков в истории футбола. Многие считают, что именно он идет после легендарного бразильца Пеле.