Источник: Сычевой стал игроком «Крыльев Советов»

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой заключил контракт с «Крыльями Советов». Об этом пишет «РБ-Спорт».

По данным источника, самарский клуб активировал опцию выкупа, которая составляла 100 млн рублей. Отмечается, что «Крылья» включили в его соглашение аналогичный пункт, но он действует только для «Зенита».

Напомним, 26-летний Сычевой начал выступать за «Оренбург» 1 июля 2021 года. В этом сезоне он стал одним из главных открытий РПЛ. На его счету 15 матчей, 14 голов и 2 ассиста.