Вингер «Тоттенхэма» Деян Кулушевски признан футболистом года в Швеции

Лучшим шведским футболистом в 2022 году оказался полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски.

22-летний хавбек, принадлежащий «Ювентусу», впервые удостоился подобного приза.

Напомним, в уходящем году игрок провел 7 матчей за сборную Швеции, забил 1 гол и отдал 3 ассиста, а в сезоне-2022/23 он отыграл за «шпор» в чемпионате Англии 10 матчей, забив 1 мяч и отдав 5 голевых передач.

Добавим, что рекордсменом по числу наград футболисту года в Швеции является нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, получивший этот приз 12 раз.