Анчелотти попросил «Реал» приобрести защитника «Ливерпуля» Конате

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате может перейти в «Реал». Такой информацией располагают французские СМИ.

По данным источника, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти высоко оценивает игру молодого футболиста и считает, что он усилит команду.

Впрочем, подписать игрока будет непросто, поскольку англичане не рассматривают вариант с его трансфером. Сам Конате готов обдумать предложение «Реала». Ожидается, что «бланкос» выйдут на связь с его агентом в ближайшее время.

Напомним, 23-летний защитник выступает за «Ливерпуль» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 2 матча, но не отметился голевыми действиями на поле. Контракт футболиста с «красными» действует до 30 июня 2026 года.