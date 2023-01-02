Эмери объяснил, почему Мартинес не сыграл с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Астон Виллы» Унай Эмери рассказал, почему аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес не сыграл против «Тоттенхэма» (2:0) в матче АПЛ.
По словам специалиста, голкипер получил дополнительные выходные из-за выступления на чемпионате мира. Также на ситуацию повлияли тренировки Робина Ульсена.
«Он заслужил этот сухой матч, показав потрясающую игру», – сказал Эмери, комментируя игру шведского голкипера.
При этом испанец заверил болельщиков, что Мартинес остается первым номером «Астон Виллы».
«Эми вернется к тренировкам в понедельник и станет ближе к возвращению на поле, но после такого матча мы можем верить и в Робина Ульсена», – заключил Эмери, чьи слова приводят британские СМИ.
источник: «Советский спорт»