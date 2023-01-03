«Барселона» нашла замену Левандовски в «Кристал Пэлас»

«Барселона» нацелилась на форварда «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха. Об этом сообщают испанские СМИ. По данным источника, сине-гранатовые рассматривают игрока на замену нападающему Роберту Левандовски.

Отмечается, что каталонский гранд хочет договориться о переходе ивуарийца по окончании сезона. Таким образом, игрок может перебраться на «Камп Ноу» на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Кристал Пэлас» истекает 30 июня 2023 года.

Напомним, 30-летний Заха выступает за лондонский клуб с февраля 2015-го. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей, забил 6 голов и отдал 2 ассиста. С 2013 по 2015 годы форвард принадлежал «Манчестер Юнайтед».