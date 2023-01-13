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Агент Сычевого: К Владимиру был интерес со стороны «Севильи»

Однако, форвард предпочел перейти в «Крылья Советов».
Агент Сычевого: К Владимиру был интерес со стороны «Севильи»
13 января 2023 21:46
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Оренбург»

Российский форвард Владимир Сычевой перед трансфером в «Крылья Советов» мог стать игроком «Севильи». Об этом заявил агент игрока Виктор Панченко.

«Да, к нему был интерес от многих клубов, в том числе от испанского. Но он выбрал «Крылья Советов», – сказал менеджер, отметив, что у нападающего также были предложения от «Зенита» и турецких клубов.

«Но это неудивительно. Он хорошо играл, почему к нему не должно быть интереса?» – добавил Панченко, чьи слова приводит «РБ-Спорт».

Напомним, 26-летний Сычевой начал этот сезон в «Оренбурге» и стал одним из главных открытий РПЛ. На его счету 15 матчей, 14 голов и 2 ассиста. В «Крылья» он перешел 5 января 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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