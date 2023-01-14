Фернандеш – перед матчем с «Манчестер Сити»: «МЮ» перестал бояться соперника

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дал комментарий перед дерби с «Манчестер Сити» в 20-м туре АПЛ.

По словам португальца, команда серьезно изменилась за последнее время, однако, это касается не только игровой, но и психологической составляющей.

«Мы перестали бояться соперника», – отметил полузащитник в беседе с британскими СМИ.

«Манчестер Сити» – один из лучших клубов чемпионата, но самое главное – это верить в себя. Возможно, сейчас «МЮ» стал командой, игра которой убеждает болельщиков и футболистов в том, что эта команда может побеждать», – заключил Фернандеш.

Напомним, «МЮ» примет «Сити» 14 января. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 15.30 по Москве, а главным арбитром дерби выступит Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия).