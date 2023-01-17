Гюндоган может перейти в «Барселону» летом 2023 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган интересен «Барселоне». Об этом пишут испанские СМИ.

По данным источника, каталонский гранд рассчитывает подписать футболиста летом 2023 года – именно тогда у него закончится контракт с английским клубом.

Ранее сообщалось, что на 32-летнего хавбека также претендует «Ювентус».

Гюндоган выступает за «горожан» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне АПЛ он провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста. До переезда в Англию полузащитник играл за дортмундскую «Боруссию».