World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сергей Юран: Мевля не соответствует задачам «Спартака»

Словенец перешел в московский клуб из «Аланьяспора».
18 января 2023 21:56
автор: Артур Гичунцев

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал уход Михи Мевли из московского «Спартака». Столичный клуб объявил о расторжении контракта с центральным защитником в среду, 18 января.

«Хорошего футболиста с Турции, наверное, бы не отпустили. Я не знаю, по какому принципу в «Спартаке» руководствовались и приглашали. Не понимаю. Поэтому концовка такая получилась. Я сам не понимал этот трансфер, приход Мевли. Под задачи, на мой взгляд, не соответствует, он мало сыграл и, естественно, расстался «Спартак», – цитирует Юрана портал «ВсеПроСпорт».

Напомним, 32-летний Мевля стал игроком москвичей в сентябре 2022 года. Он перешел в команду из турецкого «Аланьяспора» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне РПЛ защитник отыграл 4 матча и получил одну желтую карточку.

Ранее словенский футболист выступал в России за «Зенит», «Ростов» и «Сочи».

источник: «ВсеПроСпорт»
Это интересно:
«Арис» с Кокориным проиграл АПОЭЛу в матче Кубка Кипра
Российский форвард появился на поле во втором тайме.
18.01.2023 22:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сергей Юран: Мевля не соответствует задачам «Спартака»
Словенец перешел в московский клуб из «Аланьяспора».
18.01.2023 21:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Агент Дивеева заявил, что футболистом интересуются в Турции
Агент Дивеева заявил, что футболистом интересуются в Турции
Трансфер защитника оценивается в 6 млн евро.
18.01.2023 21:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Краснодар» занял 2-е место в рейтинге лучших европейских клубов для развития молодых футболистов
«Краснодар» занял 2-е место в рейтинге лучших европейских клубов для развития молодых футболистов
В список также вошли «Локомотив», «Ростов» и «Крылья Советов».
18.01.2023 20:32
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Хави выступил против продажи Рафиньи и Депая: Не хочу, чтобы кто-то уходил
Специалист признался, что хотел бы сохранить обоих футболистов в составе.
18.01.2023 19:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Локомотив» сыграл вничью с «Бунедкором» в товарищеском матче
«Локомотив» сыграл вничью с «Бунедкором» в товарищеском матче
Команды проводят тренировочные сборы в ОАЭ.
18.01.2023 19:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
Стал известен новый спортивный директор «Рубина»
Спойлер: он уже работал в казанском клубе.
18.01.2023 19:13
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Месси – о победе сборной Аргентины на ЧМ: Господи, спасибо тебе. Знал, что ты мне это дашь
Лидер «альбиселесте» до сих пор пребывает в эйфории.
18.01.2023 18:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бавария» согласовала переход Яна Зоммера
«Бавария» согласовала переход Яна Зоммера
Швейцарец подпишет контракт до 2025 года.
18.01.2023 17:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бешикташ» улучшил предложение по трансферу Баринова
«Бешикташ» улучшил предложение по трансферу Баринова
Стамбульский клуб готов заплатить за россиянина 5 млн евро.
18.01.2023 17:16
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика