Сергей Юран: Мевля не соответствует задачам «Спартака»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал уход Михи Мевли из московского «Спартака». Столичный клуб объявил о расторжении контракта с центральным защитником в среду, 18 января.

«Хорошего футболиста с Турции, наверное, бы не отпустили. Я не знаю, по какому принципу в «Спартаке» руководствовались и приглашали. Не понимаю. Поэтому концовка такая получилась. Я сам не понимал этот трансфер, приход Мевли. Под задачи, на мой взгляд, не соответствует, он мало сыграл и, естественно, расстался «Спартак», – цитирует Юрана портал «ВсеПроСпорт».

Напомним, 32-летний Мевля стал игроком москвичей в сентябре 2022 года. Он перешел в команду из турецкого «Аланьяспора» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне РПЛ защитник отыграл 4 матча и получил одну желтую карточку.

Ранее словенский футболист выступал в России за «Зенит», «Ростов» и «Сочи».