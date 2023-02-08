«Клермон» хочет выкупить Кофрие у «Спартака»

Французский «Клермон» рассматривает вариант с выкупом защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, клуб хочет сохранить бельгийца, однако за его переход придется выложить 4 млн евро. Эта сумма прописана в арендном соглашении, и может помешать полноценному трансферу, так как не вписывается в бюджет команды.

Напомним, 25-летний футболист перебрался в «Клермон» летом 2022 года и пробудет в этой команде до июня 2023-го.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Кофрие провел 15 матчей, но не отметился голевыми действиями на поле. Его контракт с красно-белыми действует до 30 июня 2025 года.