Мостовой заявил, что хочет получить тренерскую лицензию, но у него нет миллиона рублей на обучение

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой хочет поработать тренером, однако, у него нет денег на обучение, так как оно стоит серьезных денег.

«За обучение надо заплатить около 1 млн рублей, а для меня это очень много. Будем искать спонсоров», – заявил эс-игрок «Спартак» и «Сельты», чьи слова приводит «РБ-Спорт».

В августе 2022 года 54-летний Мостовой возглавил команду Fight Nights из Медиалиги – турнира с участием профессиональных футболистов, а также звезд YouTube и TikTok.