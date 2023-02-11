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Кристиан Нобоа: Не мог представить, что меня ждет такая карьера. Думал, что закончу в 31 год

В апреле эквадорцу исполнится 38 лет.
11 февраля 2023 16:33
автор: Артур Гичунцев

Лидер «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что помогает ему играть на высоком уровне несмотря на солидный возраст.

По словам полузащитника, он очень любит футбол. Кроме того, Нобоа заявил, что не сдался после тяжелой травмы колена, так как хотел доказать себе, что может вернуться к былой форме.

«Конечно, когда я был юным, я не мог представить, что меня ждет такая карьера. Думал, что закончу в 30-31. Думал, что закончу после травмы колена. Но я начал заниматься в тренажерном зале, поменял команду. Все стало новым, а это мотивирует играть в футбол. И сейчас в 37 стараюсь так же, как в 25-26», – заявил Нобоа клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне РПЛ эквадорец отыграл за «Сочи» 15 матчей, забил 10 голов и отдал 1 голевой пас. Ранее он продлил контракт с клубом до 30 июня 2024 года.

источник: ФК «Сочи»
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