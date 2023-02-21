Реброву выдали тренерскую лицензию УЕФА категории «В» (фото)

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился радостной новостью. Экс-футболист красно-белых сообщил о получении тренерской лицензии УЕФА категории «В».

«Не думал, что получу такое удовольствие от процесса. Встретил многих людей, с которыми в разные годы своей карьеры делил футбольные будни и работал в связке игрок-тренер. Как раз один из них – Овчинников Сергей Иванович», – написал Ребров в соцсети, выложив фото с экс-игроком и тренером ЦСКА.

В данный момент Ребров является координатором «Спартака». Профессиональную карьеру он закончил 1 января 2022 года.