ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Реброву выдали тренерскую лицензию УЕФА категории «В» (фото)

Экс-футболист признался, что получил удовольствие от обучения.
21 февраля 2023 20:37
автор: Артур Гичунцев

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился радостной новостью. Экс-футболист красно-белых сообщил о получении тренерской лицензии УЕФА категории «В».

«Не думал, что получу такое удовольствие от процесса. Встретил многих людей, с которыми в разные годы своей карьеры делил футбольные будни и работал в связке игрок-тренер. Как раз один из них – Овчинников Сергей Иванович», – написал Ребров в соцсети, выложив фото с экс-игроком и тренером ЦСКА.

В данный момент Ребров является координатором «Спартака». Профессиональную карьеру он закончил 1 января 2022 года.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Де Дзерби претендует на должность главного тренера «Ювентуса»  
В настоящее время итальянец руководит «Брайтоном». 
21.02.2023 20:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Канте может продлить контракт с «Челси» в ближайшее время 
Канте может продлить контракт с «Челси» в ближайшее время 
Французский хавбек не играл за лондонский клуб с августа 2022 года из-за травмы. 
21.02.2023 20:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реброву выдали тренерскую лицензию УЕФА категории «В» (фото)
Экс-футболист признался, что получил удовольствие от обучения.
21.02.2023 20:37
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Астон Вилла» может расстаться с Мартинесом следующим летом
«Астон Вилла» может расстаться с Мартинесом следующим летом
Чемпион мира 2022 года желает играть в Лиге чемпионов.
21.02.2023 20:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Руководство УАФ обвиняет команду РПЛ в договорных матчах  
По мнению одного из представителей украинской футбольной ассоциации, «Факел» принимал участие в договорных футбольных встречах. 
21.02.2023 20:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Жоржиньо заявил, что перешел в «Арсенал» из-за Артеты 
Жоржиньо заявил, что перешел в «Арсенал» из-за Артеты 
Главный тренер «канониров» убедил итальянца на переход. 
21.02.2023 20:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Де Брейне, Стоунз и Ляпорт пропустят матч с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов
Встреча состоится 22 февраля.
21.02.2023 20:01
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В «Барселоне» планируют продлить контракт с Хави 
В «Барселоне» планируют продлить контракт с Хави 
По мнению директора сине-гранатовых Матеу Алемани, клуб под руководством испанского специалиста хорошо прогрессирует. 
21.02.2023 19:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Плиев заявил, что Захарян отказался от перехода в «Галатасарай» в последний момент
19-летний футболист останется в «Динамо».
21.02.2023 19:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Аль-Наср» интересуется нападающим «Кристал Пэлас» Заа 
«Аль-Наср» интересуется нападающим «Кристал Пэлас» Заа 
Ивуарийский игрок может покинуть «орлов» свободным агентом летом 2023 года.
21.02.2023 19:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика