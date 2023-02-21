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Мохамед Эльнени: Люблю «Арсенал» и его болельщиков. Сделаю все, чтоб наша команда была лучшей

Хавбек подчеркнул, что счастлив продлить контракт с клубом.
21 февраля 2023 23:53
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эльнени высказался после продления контракта с английским клубом. Напомним, новое соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2024 года.

«Я так счастлив, что продлил контракт! Я люблю этот клуб и наших болельщиков и сделаю все, чтобы помочь нам стать лучшими, какими мы можем быть, каждый день, когда я здесь. Я горжусь тем, что представляю этот клуб с 2016 года. Дух сплоченности, царящий сейчас в нашей команде, очень позитивен», – заявил египетский футболист клубной пресс-службе.

Эльнени 30 лет. В нынешнем сезоне АПЛ хавбек провел 5 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Также он отыграл одну встречу в Лиге Европы.

источник: «Советский спорт»
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Хавбек подчеркнул, что счастлив продлить контракт с клубом.
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