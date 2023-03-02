Российский бизнесмен Дубов хочет купить бразильский клуб

Компания Total Sports Investment (TSI), принадлежащая российскому бизнесмену Роману Дубову, ведет переговоры о покупке бразильского клуба «Лондрина».

Как сообщают зарубежные СМИ, сделку могут закрыть до конца этой недели, а ее сумма составит 19 млн долларов.

Отмечается, что TSI начнет руководить клубом в 2024 году, однако, вкладывать в команду компания начнет уже в этом году.

Напомним, Дубов владел английским «Портсмутом». Что касается «Лондрины», то команда выступает во втором дивизионе чемпионата Бразилии.