Бакаев прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев пообщался с клубной пресс-службой после матча с московским «Динамо» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

Напомним, команды не смогли выявить победителя в основное время встречи (1:1), а в серии пенальти точнее оказались бело-голубые – 5:4.

«Пришлось отыгрываться. Настрой точно не поменялся – он был боевой. К сожалению, пропустили, недоглядели. Команда боролась. Надо было в основное время, до пенальти не доводить. Бывает такое в футболе… Будем работать. Сейчас главное – чемпионат, надо выигрывать», – сказал футболист.