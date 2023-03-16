ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бакаев прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России

Команда Сергея Семака уступила московскому «Динамо».
16 марта 2023 00:00
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев пообщался с клубной пресс-службой после матча с московским «Динамо» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

Напомним, команды не смогли выявить победителя в основное время встречи (1:1), а в серии пенальти точнее оказались бело-голубые – 5:4.

«Пришлось отыгрываться. Настрой точно не поменялся он был боевой. К сожалению, пропустили, недоглядели. Команда боролась. Надо было в основное время, до пенальти не доводить. Бывает такое в футболе… Будем работать. Сейчас главное – чемпионат, надо выигрывать», – сказал футболист.

источник: «Советский спорт»
Бакаев прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России
Команда Сергея Семака уступила московскому «Динамо».
16.03.2023 00:00
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Писарский – об игре с ЦСКА: Сложный матч. Обидно, что не удалось победить
Встреча завершилась со счетом 2:2.
15.03.2023 23:41
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бензема договорился с «Реалом» о продлении контракта
Нынешний договор истекает летом 2023 года.
15.03.2023 23:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Динамо» выбило «Зенит» из Кубка России
Не обошлось без скандала.
15.03.2023 22:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Реал» – «Ливерпуль»: стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Первая игра завершилась победой «сливочных» (5:2).
15.03.2023 21:57
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Рюдигер – об ответном матче с «Ливерпулем»: Мы должны помнить об их победе над «МЮ»
Команда Юргена Клоппа разгромила «красных дьяволов» со счетом 7:0.
15.03.2023 21:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Крылья Советов» – ЦСКА: Писарский признан лучшим игроком матча (фото)
27-летний форвард отметился голом.
15.03.2023 20:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Владимир Федотов: ЦСКА достиг положительного результата на поле соперника
Ответный матч в Москве пройдет 5 апреля.
15.03.2023 20:33
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В сборной Бразилии рассматривают кандидатуру Йоахима Лева
Немецкий специалист находится без работы с 2021 года.
15.03.2023 20:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Зенит» — «Динамо». Стартовые составы на матч плей-офф Пути регионов Кубка России
Проигравшая команда завершит борьбу за трофей.
15.03.2023 19:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика