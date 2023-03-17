Тимур Сулейманов продлил контракт с «Пари НН»

Форвард «Пари НН» Тимур Сулейманов продолжит выступления за нижегородский клуб.

Как сообщается на сайте команды, нападающий продлил трудовое соглашение до конца сезона-2025/26. Другие детали сделки не раскрываются.

Напомним, 22-летний футболист оказался в «Пари НН» летом 2020 года. Он является воспитанником московского «Локомотива». В нынешнем сезоне РПЛ форвард провел 18 матчей, забил 8 голов и отдал 1 голевой пас. Всего за нижегородцев он забил 20 голов и является лучшим бомбардиром в истории клуба.