Рэшфорд и Маунт пропустят матчи со сборными Италии и Украины

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд пропустит мартовский сбор английской сборной. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

25-летний нападающий выбыл из строя, получив травму в концовке четвертьфинального матча Кубка Англии с «Фулхэмом» (3:1).

По той же причине в команду не поедут полузащитник «Челси» Мейсон Маунт и вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп.

Напомним, 23 марта англичане сыграют с Италией, а через три дня встретятся с Украиной. Оба матча пройдут в рамках отбора к Евро-2024.