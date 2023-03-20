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Рэшфорд и Маунт пропустят матчи со сборными Италии и Украины

Оба игрока получили травмы.
Рэшфорд и Маунт пропустят матчи со сборными Италии и Украины
20 марта 2023 19:56
автор: Артур Гичунцев
автор фото: IMAGO

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд пропустит мартовский сбор английской сборной. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

25-летний нападающий выбыл из строя, получив травму в концовке четвертьфинального матча Кубка Англии с «Фулхэмом» (3:1).

По той же причине в команду не поедут полузащитник «Челси» Мейсон Маунт и вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп.

Напомним, 23 марта англичане сыграют с Италией, а через три дня встретятся с Украиной. Оба матча пройдут в рамках отбора к Евро-2024.

источник: «Советский спорт»
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