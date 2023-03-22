Игроки детских инклюзивных команд посетили тренировку сборной России

21 марта благотворительная программа Фонбет «Ставка на добро», при поддержке РФС, организовала для игроков детских инклюзивных футбольных команд ЦСКА и «Спартак» поездку на базу национальной команды в подмосковный Новогорск.

Дети посетили открытую тренировку основного состава сборной и приняли участие в мастер-классе под руководством экс-игроков Руслана Пименова и Дмитрия Хлестова. В завершение мероприятия состоялся товарищеский матч с командой подопечных фонда «Синдром любви».

Весенний футбольный матч на базе национальной сборной завершился общей фотографией с игроками команды и автограф-сессией.

Напомним, что следующий матч сборная России проведёт с Ираном 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране. Игра начнётся в 20.00 по московскому времени.