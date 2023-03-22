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Игроки детских инклюзивных команд посетили тренировку сборной России

Дети побывали на базе национальной команды в подмосковном Новогорске.
Игроки детских инклюзивных команд посетили тренировку сборной России
22 марта 2023 13:27
автор: Александр Евграфов
автор фото: Предоставлено БК Фонбет

21 марта благотворительная программа Фонбет «Ставка на добро», при поддержке РФС, организовала для игроков детских инклюзивных футбольных команд ЦСКА и «Спартак» поездку на базу национальной команды в подмосковный Новогорск.

Дети посетили открытую тренировку основного состава сборной и приняли участие в мастер-классе под руководством экс-игроков Руслана Пименова и Дмитрия Хлестова. В завершение мероприятия состоялся товарищеский матч с командой подопечных фонда «Синдром любви».

Весенний футбольный матч на базе национальной сборной завершился общей фотографией с игроками команды и автограф-сессией.

Напомним, что следующий матч сборная России проведёт с Ираном 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране. Игра начнётся в 20.00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
Игроки детских инклюзивных команд посетили тренировку сборной России
Игроки детских инклюзивных команд посетили тренировку сборной России
Дети побывали на базе национальной команды в подмосковном Новогорске.
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