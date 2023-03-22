«У него были исключительные навыки»: Флик отреагировал на решение Озила завершить карьеру

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал решение полузащитника Месута Озила завершить карьеру. По словам специалиста, Озил входил в число лучших игроков мира и внес огромный вклад в успехи национальной команды.

«Он был неотъемлемой частью сборной Германии на протяжении десяти лет, самым ярким событием которой стал титул чемпиона мира в 2014 году, в завоевание которого он также внес решающий вклад.

Мне очень понравилось работать с ним, у него были исключительные навыки, его техника и видение игры были выдающимися. Все мы в сборной желаем ему и его семье всего наилучшего в послекарьерный период», – сказал Флик, чьи слова приводят зарубежные СМИ.

Озил провел за сборную Германии 92 матча, забил 23 гола и отдал 40 голевых передач, а на клубном уровне он известен по выступлениям за «Реал» и лондонский «Арсенал».