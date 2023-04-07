«Милан» анонсировал продление контракта с Жиру

Форвард «Милана» Оливье Жиру продолжит выступления за итальянский клуб. Как заявил спортивный директор «россонери» Фредерик Массара, стороны договорились о продлении контракта.

«Мы находимся на финальной стадии», – отметил функционер, чьи слова приводит Football Italia.

Жиру 36 лет. За «Милан» он начал играть в июле 2021 года, а его текущий договор истекает 30 июня.

В нынешнем сезоне Серии А француз провел 25 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевых паса. Кроме того, форвард сыграл 8 матчей в Лиге чемпионов и набрал 6 (4+2) очков по системе «гол+пас».