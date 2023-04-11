Орещук считает, что в «Сочи» допустили ошибку, расставшись с Бердыевым

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал последние события в «Сочи».

Ранее клуб объявил об уходе Курбана Бердыева с должности главного тренера. Опытный специалист был назначен в ноябре 2022 года.

«Если руководство отталкивается от результатов, то это поспешное решение. Если Курбан Бекиевич сам ушел – тоже поспешное. Любому тренеру нужно время. Это не его команда, не он ее собирал.

Я был уверен, что они до конца лета доиграют и далее Бекиевич будет под себя собирать команду, делать свою работу, как он умеет. В таком случае можно было бы спрашивать», – приводит слова Орещука Metaratings.

В данный момент «Сочи» занимает 9-е место в РПЛ, набрав 31 очко. Под руководством Бердыева команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и потерпела 3 поражения.