Холанд повторил рекорд Салаха и забил в текущем сезоне АПЛ больше, чем все игроки «Челси»

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал автором дубля в ворота «Лестера» (3:1) в рамках 31-го тура чемпионата АПЛ.

Таким образом, 22-летний футболист довел число голов до 32 в текущем сезоне турнира.

Холанд повторил рекорд игрока «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который забил 32 мяча в чемпионате-2017/2018.

Добавим, что у Эрлинг больше голов, чем у всей команды «Челси». У »аристократов» 30 мячей после 31 сыгранного матча.

В текущем сезоне у Холанда 47 забитых мячей во всех турнирах.