Алдонин перечислил плюсы от возможного возвращения Фернандеса в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в столичный клуб.

По его словам, приход бразильца повысит уровень конкуренции в команде. Кроме того, 32-летний игрок станет серьезным усилением для состава.

«Если будет интерес от клуба, то, конечно, он бы пригодился. Марио играл в Бразилии, все его возможности понятны. Фернандес стал легендой для клуба – он, безусловно, нужен», – отметил Алдонин в беседе с «Чемпионатом».

Напомним, последним клубом Фернандеса был бразильский «Интернасьонал», с которым он разорвал контракт по личным причинам.