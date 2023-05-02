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В Германии объяснили, почему «Бавария» решила продать Мане

В числе прочего – конфликт с Лероем Сане.
В Германии объяснили, почему «Бавария» решила продать Мане
02 мая 2023 20:29
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель одобрил идею руководства о продаже нападающего Садио Мане. Об этом сообщает портал 90min.

По данным источника, специалист не впечатлен игрой сенегальского форварда. Кроме того, боссы мюнхенского гранда хотят избавиться от футболиста, так как он не смог адаптироваться в команде.

Наконец, отмечается, что окончательное решение было принято после конфликта Мане с полузащитником Лероем Сане. Напомним, сенегалец общался с одноклубником на повышенных тонах и ударил его в раздевалке.

Садио Мане стал футболистом «Баварии» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги форвард провел 22 матча, забил 7 голов и отдал 4 ассиста. Ранее он выступал за «Ливерпуль», «Саутгемптон», «Зальцбург», «Мец» и другие клубы.

источник: «Советский спорт»
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